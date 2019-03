Silny wiatr na Opolszczyźnie. W porywach może wiać nawet 90 km/h, możliwe burze [OSTRZEŻENIE]

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,w porywach od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Początkowo możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21.00 w niedzielę do godz. 5.00 w poniedziałek.

Dariusz Gdesz/Polska Press