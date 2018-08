Sisters Mob na Rynku w Opolu. Siostry służebnice dzieliły się radością i tym, co robią na co dzień. Ewangelizowały i promowały misje oraz powołania zakonne.

Dziś na opolskim Rynku miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dla opolan zatańczyło kilkadziesiąt... sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.Wszystko w ramach tzw. Sisters Mob, pod hasłem: „Odkrywamy radość”. Siostry dzieliły się radością i tym, co robią na co dzień, ale i ewangelizowały oraz promowały misje i powołania zakonne.- Cieszę się z moich młodszych sióstr i jestem z nich dumna, że pokazały dzisiaj światu, że życie zakonne potrafi być atrakcyjne, i że najważniejszą rzeczą jest modlitwa - mówi siostra Dolores Dorota Zok, przełożona prowincjalna zgromadzenia. - A taniec też jest modlitwą, jest uwielbieniem Boga. Tak jest przede wszystkim w Afryce, ale również w Europie. Siostry pokazały też, że można się realizować w życiu zakonnym.Służebnice Ducha Świętego w Raciborzu posługują na misjach w pięćdziesięciu krajach, gdzie pracuje ponad 80 sióstr. Ale na co dzień pracują również w katechezie, hospicjach, w domu opieki i w szpitalu.- Zajmujemy się również animacją misyjną. Uważamy, że jest to bardzo ważne nasze zadanie, świadczenie i ewangelizowanie pośród współczesnego świata, że Jezus żyje - dodaje siostra Dolores.