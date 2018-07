Polska Izba Ubezpieczeń planuje zmiany w obliczeniach OC. Ubezpieczyciele chcą mieć dostęp do policyjnych baz danych punktów karnych oraz informacji o wykroczeniach. Ich zdaniem tego typu dane pozwolą na podwyższenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Wysokość polisy OC miałaby zależeć od tego, w jaki sposób kierowca jeździ – jeśli ma mandaty, zapłaci więcej.

. Większe OC byłoby zachętą dla kierowców, żeby jeździli ostrożniej. Stosowanie się do przepisów skutkowałoby obniżeniem kosztów posiadania samochodu. Cena ubezpieczenia OC zależałaby po prostu od kierowcy. Jeśli jeździ on bezpiecznie, zapłaci najmniej. Kierowcy zakochani w agresywniej jeździe będą musieli zapłacić za polisę więcej.Ministerstwo Cyfryzacji podchodzi z rezerwą do pomysłu Polskiej Izby Ubezpieczeń.. PIU jednak się nie zniechęca – nadal stara się przeforsować swój pomysł. Ubezpieczyciele uważają, że prawdopodobieństwo spowodowania szkody przez kierowców, którzy w przeszłości dostali mandat jest większe i należy wyciągać z tego wnioski. Aktualnie cena najtańszego ubezpieczenia OC wynosi 1200 zł. Sumienni kierowcy mogliby płacić mniej i – tym samym – obniżyć koszta utrzymania samochodu.Jak podaje wp.pl mechanizm forsowany przez PIU– obliczenie OC na podstawie „kartoteki” kierowcy nie jest tam niczym dziwnym. Według ubezpieczycieli z zachodnich sąsiadów należy brać przykład. Zdaniem PIU prowadzone rozwiązanie mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach o około 10 proc.Na razie nie wiadomo, kiedy planowane zmiany miałyby wejść w życie. Możliwość udostępnienia informacji policyjnych o mandatach została ogłoszona przed resort cyfryzacji jeszcze w 2017 r. Żeby projekt PIU doszedł do skutku, trzeba poczekać na wprowadzenie w ruch policyjnego systemu zdalnego zbierania danych.. CEPiK jest uruchamiany etapami.