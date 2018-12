Skradziony sprzęt budowlany zakopał dwa metry pod ziemią

Pod koniec października śledczy z Komisariatu I Policji w Opolu przyjęli zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do osobowego opla. Łupem złodzieja padły elektronarzędzia na kwotę ponad 10 tysięcy złotych.

Kryminalni szybko ustalili osobę, mogącą mieć związek z tą sprawą. Jej zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Typowanie okazało się trafione.

- W budynkach gospodarczych należących do podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli część sprzętu pochodzącego z kradzieży. To jednak nie jedyne przestępstwo, jakie może mieć na swoim koncie 34-latek - informuje starszy sierżant Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Kryminalni powiązali także mężczyznę z kradzieżą zagęszczarki wartej ponad 13 tysięcy złotych. Tu jednak mieszkaniec miasta nie działał sam. Podczas kradzieży z terenu budowy miał mu pomagać młodszy o cztery lata kolega.

I to właśnie 30-latek miał znaleźć kupca na skradziony sprzęt budowlany. 34-letni paser miał zapłacić za zagęszczarkę mocno zaniżoną cenę, a przed organami ścigania postanowił ją ukryć pod ziemią.

Sprzęt o wadze ponad 150 kilogramów zakopał pod wiatą na ogródku działkowym. Następnie teren ten ucharakteryzował na miejsce wypoczynku pod altaną.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty do których przyznali się. 34 i 30-latek odpowiedzą za kradzież zagęszczarki, starszy dodatkowo za włamanie do samochodu. Za to przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Z kolei paserstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Większość skradzionego sprzętu policjanci odzyskali i ten wrócił już do właścicieli. Teraz sprawa swój finał znajdzie w sądzie.