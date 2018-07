Krótko po zakończeniu prac na ulicy Niemodlińskiej znów pojawił się sprzęt budowlany. Wszystko dlatego, że spod nowego chodnika biła woda i zalewała jezdnię.

Rozbudowa ulicy Niemodlińskiej formalnie zakończyła się przed miesiącem. Wtedy ratusz przestał naliczać firmie Skanska karę umowną za opóźnienie w realizacji inwestycji. Nie minęło jednak wiele czasu, a na terenie inwestycji - konkretnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Spychalskiego - pojawił się problem.- Od kilkunastu dni woda wyciekała spod niedawno ułożonego bruku - opisuje pan Adam, mieszkaniec Zaodrza. - Próbowałem zainteresować problemem miejskie służby, ale mnie ignorowano. A przecież woda zalewała cały chodnik i drogę rowerową! - denerwuje się mężczyzna.Ostatecznie na miejscu pojawili się inspektorzy. Jak informuje Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, w rejonie ul. Niemodlińskiej doszło do awarii sieci wodociągowej. Zaznacza, że przed przystąpieniem do prac konieczne było wykonanie obejścia, za sprawą którego na czas napraw mieszkańcy Zaodrza nadal będą mieli dostęp do wody.W piątek chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Spychalskiego był rozkopany. W poniedziałek prace kontynuowano. Wszystko wskazuje na to, że będę zakończone we wtorek.- Prace prowadzone są w ramach gwarancji, jaką firma Skanska dała na roboty na ul. Niemodlińskiej - mówi Jan Steiner, dyrektor ds. eksploatacyjnych w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, której technicy odpowiadali za odcięcie wody na naprawianym odcinku.