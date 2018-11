SKS on Tour, czyli wielkie święto sportu Na hali w Karlinie

Program Szkolny Klub Sportowy, którego elementem jest cykl imprez „SKS on Tour”, to zakrojona na szeroką skalę akcja skierowanej do dzieci i młodzieży. Program SKS został zainicjowany przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę. Akcja wspierana jest przez PKN ORLEN, który od wielu lat jest mecenasem polskiego sportu, promuje zdrowy styl życia i stara się aktywność fizyczną zaszczepić dzieciom od najmłodszych lat.

Szkolny Klub Sportowy to program korzystający ze sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS. Z założenia jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w nim bierze blisko 300 000 dzieci i młodzieży z 10 tysięcy szkół.

W ramach programu, który jest realizowany w szkołach na terenie całej Polski, uczestnicy korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. W Zachodniopomorskim zaangażowanych w niego jest 330 szkół, zajęcia prowadzi ponad 500 nauczycieli, a uczestników tzw. SKSów jest około 15 tysięcy.

Prócz planowych zajęć SKS, w dziewięciu miastach w Polsce organizowane jest wydarzenie „SKS on Tour”, w którym udział wziąć mogą szkoły z danego regionu. Taka akcja „wyjazdowa” miała miejsce i u nas - w hali Homanit Arena w Karlinie. Udział w niej wzięło około 300 uczniów. Przyjechali do Karlina z 14 szkół z naszego regionu.

Sport to przecież taka świetna zabawa

Główne cele i założenia programu to przede wszystkim upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Program ma zachęć do regularnej aktywności oraz promować nowoczesne formy, dlatego wśród zajęć, do których organizatorzy zaprosili uczestników wydarzenia w Karlinie, było kilka nietypowych sportowych dyscyplin.

- Chcemy młodym pokazywać, że warto się ruszać, że aktywność jest super, że ruch to zdrowie, chcemy się dzielić pozytywną energią - mówi Magda Ustianowska z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, który jest krajowym operatorem Programu Szkolny Klub Sportowy. - I widać, że to działa, bo dzieci są tu dzisiaj szczęśliwe. Uśmiechnięte. Bawią się dobrze. My organizatorzy też - zapewnia Ustianowska.

Jeden dzień - 14 dyscyplin sportowych

Głównym założeniem organizacyjnym „SKS on Tour” jest realizacja tzw. obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz poddawani są testom sprawności fizycznej. Wydarzenie trwa kilka godzin i ma formę świetnej zabawy - organizatorzy zapewniają uczestnikom także posiłek i napoje. Każdy z uczestników dostaje też SKSową koszulkę.

W Karlinie takich stacji było 14, czyli tyle, ile grup SKS. Wybór dyscyplin był ciekawy - wspinaczka, zajęcia gimnastyczne, boks, speed-ball, deskorolka. Zaprezentowanie uczniom nowych dyscyplin to jedno z głównych założeń programu.

Dzięki finansowemu wsparciu akcji przez PKN ORLEN, możliwe jest zapoznawanie dzieciaków z dyscyplinami, na które nie ma czasu na regularnych lekcjach wf lub nie wpisują się w program nauczania wychowania fizycznego, tak jak np. jazda na deskorolce czy właśnie wspinaczka, która, jak wynika z naszych rozmów z uczestnikami wydarzenia, była najpopularniejszą dyscypliną podczas „SKS on Tour” w Karlinie.

Mistrzowie jako trenerzy

Jedną z atrakcji wydarzenia jest udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą wybitnych polskich sportowców, którzy na kilka godzin zmieniają się w trenerów i prowadzą zajęcia z młodymi. W Karlinie zajęcia ogólnorozwojowe, atletyczne prowadził Piotr Lisek, polski lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce, medalista mistrzostw świata, halowych mistrzostw świata oraz dwukrotny halowych mistrzostw Europy. Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Lekkoatleta w rozmowie z nami nie ukrywał, że dla niego udział w takich akcjach jest ważny: SKS to forma sportu, którą zawsze my sportowcy chętnie wpieramy. Sam wywodzę się ze Szkolnego Klubu Sportowego. Dzieciaki na imprezach takich jak ta zawsze świetnie się bawią. Mam nadzieję, że zachęci ich to do częstszego bywania na lekcjach wychowania fizycznego, bo to jeden z celów tej akcji.

Jak zapewnia nasz rozmówca, dzięki takim akcjom i dzięki klubom sportowym młodzi ludzie odkrywają, że sport to nie tylko szkolny obowiązek, ale świetna zabawa, często lepsza niż telewizor, czy Internet. Trzeba tylko znaleźć swoją ulubioną dziedzinę, taką, która sprawia nam prawdziwą przyjemność.

Na zajęciach z mistrzem SKSiaki wzięły udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami lekkiej atletyki i gimnastyki. Dla uczestników imprezy trening ze znanym sportowcem to frajda i wielka motywacja.

Potwierdzają to komentarze uczestników, którzy chcieliby w takich wydarzeniach brać udział choćby co tydzień.

Paweł Milka z Dąbrowy mówi: - Wszystko jest naprawdę super, ale najbardziej to chyba na deskorolkach mi się podoba i na ściance wspinaczkowej też było fajnie.

Julii Sewalc z Koszalina najbardziej podobała się... fotobudka, w której razem z koleżankami mogła sobie robić zabawne zdjęcia, które będą dla nich miłą pamiątką z tego wypełnionego sportem dnia. Ze sportowych aktywności Juli zdecydowanie najbardziej podobała się wspinaczka: - Fajne jest to, że można wdrapać się tak wysoko i że wszystkie koleżanki mnie dopingowały.

Do tej pory ulubioną dyscypliną Julii było bieganie, zdradziła nam, że jeździ z rodzicami na różne biegowe wydarzenia. Od teraz wspinaczka znalazła się na liście ulubionych sportowych aktywności Juli .

Oskar Jarotek uwielbia piłkę nożną - lubi i grać i ogladać sportowe zmagania. Podczas spotkania w Karlinie najbardziej podobał mu się speed-ball: To jest super! Trzeba szybko odbijać piłkę i mieć wielki refleks!

Szymon Prąciuk zachwycony był jazdą na deskorolce: - Można sobie pojeździć i się powywracać - śmieje się Szymon. - Super jest też ścianka wspinaczkowa. Boks też jest fajny. Wszystko jest super!

Akcja to też okazja do wyciągania wniosków na przyszłość

Przy okazji akcji takich jak ta w Karlinie Instytut Sportu prowadzi też badania nad kondycją i sprawnością najmłodszych Polaków.

Badania odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak np. platforma dynamometryczna, bieg wahadłowy z wykorzystaniem fotokomórki oraz inne próby, które pozwolą ocenić stan kondycji fizycznej młodzieży.

- Prowadzimy różne testy sprawnościowe, które potem pozwolą nam wyciągać wnioski na temat kondycji młodych - komentuje nasza rozmówczyni Magda Ustianowska. - Ta akcja ma też na celu identyfikację i wspieranie talentów sportowych - dodaje.

Plan zakłada, by badaniem objąć ponad 3 tysiące klubowiczów, którzy wezmą udział w programie „SKS on Tour”.

PKN ORLEN wpiera sportowców w każdym wieku

Program Szkolnych Klubów Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierany jest przez PKN ORLEN nieprzypadkowo. Koncern z Płocka od lat mocno angażuje się w działania związane z upowszechnianiem sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. To nie pierwszy projekt, który ma pozytywny wpływ na kształtowanie charakterów, przy jednoczesnym edukowaniu następców dzisiejszych mistrzów. Przykładem może być choćby ORLEN Warsaw Marathon, który od lat przyciąga tysiące uczestników, budując świadomość na temat roli codziennej aktywności dla zdrowia całej rodziny.