Skutki palenia papierosów. Jak nałóg wpływa na zdrowie?

Według szacunków nałóg tytoniowy jest jednym z najbardziej śmiercionośnych czynników na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że papierosy pali aż 25 proc. światowej populacji (1,3 mld ludzi). Z powodu chorób będących pośrednim lub bezpośrednim wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Co ważne, nałóg tytoniowy uznawany jest za jednostkę chorobową zaliczaną do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Już kilka sekund po zapaleniu papierosa na skutek przedostania się nikotyny do mózgu człowieka dochodzi do wydzielania dopaminy – substancji, która odpowiada za uczucie przyjemności. Z kolei dopamina pobudza wydzielanie neoadrenaliny, która sprawia, że palacze są bardziej ożywieni i energiczni. To uczucie jest jednak chwilowe i żeby je potrzymać konieczne jest sięgnięcie po kolejnego papierosa — to prosta droga do uzależnienia, którego konsekwencje zdrowotne mogą być bardzo poważne.