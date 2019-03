Sławomir i Kaira zagrali w sobotę koncert w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu [ZDJĘCIA]

Tuż przed koncertem Sławomir i Kaira spotkali się z dziennikarzami. Aktor czy piosenkarz? Padło pierwsze pytanie. - Cześć, tu Sławomir - rozpoczął. - Aktualnie śpiewam, ale razem z Kairą gramy również w warszawskim Teatrze Capitol, w spektaklu "Skok w bok", na który serdecznie zapraszam, także cały czas oba te zawody uprawiamy.

Sławomir powiedział również, że dla niego Opole to szczególne miasto na mapie Polski.

- To jest już nasz czwarty występ w Opolu, pierwszy to były Piastonalia, niezapomniany, gdzie studenci bardzo ciepło nas przyjęli, to było jeszcze przed "Miłością w Zakopanem", więc tym bardziej doceniamy, że taka serdeczność nas tu spotkała - powiedział Sławomir. - Potem były kolejne Piastonalia, no i w zeszłym roku występ na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. To był ogromny zaszczyt, radość i cieszę się, że dziś kolejny raz jesteśmy tutaj.

Artyści powiedzieli też kilka słów o swoim najnowszym teledysku "Weekendowy Korsarz". - Ta piosenka to powrót do tego, co w muzyce jest najpiękniejsze, czyli brzmienie instrumentów na żywo, prawdziwa sekcja dęta, orkiestra symfoniczna, aranżer Marcin Partyka wspaniale to wszystko rozplanował muzycznie, a Kaira wyreżyserowała klip, to był jej pomysł, jest to coś, z czego się bardzo cieszymy - powiedział Sławomir.

Na koncert Sławomira i Kairy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przyszły w sobotę tłumy. Jedną z fanek artystów była Kinga Domalewska z Namysłowa.

- Nie mogło mnie tu nie być, Sławomir to fantastyczny artysta, świetnie śpiewa, ma świetne kawałki, Kaira również jest the best - powiedziała nto pani Kinga.

Z kolei z Kędzierzyna-Koźla na koncert przyjechali państwo Magdalena i Wojciech Tuszewscy, małżeństwo zabrało ze sobą dwójkę dzieci - 8-letnią Martynę i 10-letnią Matyldę.

- To one chciały tu przyjechać, są fankami Sławomira, ale my też jakoś bardzo nie opieraliśmy się temu pomysłowi - uśmiecha się Magdalena Tuszewska. - Utwory Sławomira są skoczne, wpadają w ucho, fajnie się przy nich człowiek bawi.

Sławomir, czyli Sławomir Paweł Zapała z zawodu jest aktorem. W 2006 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.