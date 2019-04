Śliskie drogi. Wypadki w Opolu, Dobrzeniu i Bierdzanach

Do groźnego wypadku doszło po godzinie 16.00 między Bierdzanami a Trzebiszynem na drodze krajowej 45. Do akcji ratunkowej wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i karetkę pogotowia, które zabrały do szpitala dwie poszkodowane osoby. Policja ustala szczegóły.

Na ulicy Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim około godziny 16.00 kierująca samochodem osobowym kobieta na łuku drogi dachowała. Policja ustaliła, że kobieta, która siedziała za kierownicą opla była trzeźwa. Pasażerka z tego samochodu z urazami trafiła do szpitala.

Z kolei około godziny 10:30 w Opolu 59-letni mężczyzna za kierownicą mazdy nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu BMW 34-latkowi na skrzyżowaniu ulic Budowlanych z Harcerską. 58-letnia kobieta, która była pasażerką mazdy, z obrażeniami ciała, trafiła po tym wypadku do szpitala.

Prawdopodobnie z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących dziś na drogach w województwie do rowu zjechał też kierowca busa na obwodnicy Opola przy rondzie Szczakiela. W tym przypadku nie była konieczna obecność policji.