Ślizgawka na Stawie Zamkowym w Opolu otwarta. Organizatorzy na inaugurację zagwarantowali nawet śnieg

Jednorazowe wejście dla osoby dorosłej kosztuje 6 zł, a bilet ulgowy dla dzieci i seniorów posiadających kartę Opolski Senior - 4 zł.

Na ulgi - i to duże - mogą też liczyć posiadacze karty Opolska Rodzina - wejście kosztuje 1 zł.

Posiadacze kary Dużej Rodzina mogą skorzystać ze ślizgawki za 3 zł, podobnie jak osoby niepełnosprawne z opiekunami.

Dzieci dla lat 3 wchodzą za darmo.

Wypożyczenie łyżek kosztuje 2 zł, kasku - 1 zł, opłata za zgubienie lub zniszczenie łyżew wynosi 100 zł, a kasku - 50 zł.

Ślizgawka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-20, a od piątku do niedzieli od 9 do 21.

Zainteresowani powinni uwzględnić przerwy techniczne na czyszczenie tafli w godz. 11-11.45, 15.15-16.

Ślizgawkę sezonu 2018/2019 oficjalnie otworzyli prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i wiceprezydent Przemysław Zych. Jako pierwsze taflę wypróbowały zawodniczki łyżwiarskie.

Otwarciu towarzyszyła zabawy z wolontariuszami Fundacji Dr Clown.

OPOLSKIE INFO [30.11.2018]