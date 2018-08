Uniwersytet Łódzki bada śluby wyznaniowe od roku 2000. W ostatnim raporcie zanotowaliśmy ogromny spadek zainteresowania ślubami kościelnymi, bez względu na to jaką religię reprezentuje para młoda. W ciągu ostatnich 7 lat liczba ślubów kościelnych w Polsce w ogóle spadła o 5,8%, ale to wysoka średnia. W niektórych województwach prawie 10%. Dlaczego Polacy przestali mówić sobie TAK przed ołtarzem? W ubiegłym roku zanotowanych zostało 193 tysiące małżeństw, z czego tylko 62,3 % stanowiły małżeństwa wyznaniowe. 99 % małżeństw wyznaniowych to małżeństwa w kościele katolickim. W raporcie widać też delikatny udział ślubów w kościele prawosławnym, ewangelicko-augsburskim i zielonoświątkowym. Z raportu wynika, że śluby kościelne] są chętniej udzielane w województwie podkarpackim czy podlaskim, rzadziej zdarza się to w województwie zachodniopomorskim czy lubuskim. Różnica pomiędzy województwami to w niektórych przypadkach to prawie 25 %. Sprawdź jak wypada Twoje województwo na tle innych.

