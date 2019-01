Śmierć Pawła Adamowicza. Opolanie wpisują się do księgi kondolencyjnej wystawionej w holu ratusza

Paweł Adamowicz został zaatakowany podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnik dopadł go na scenie i kilkukrotnie ugodził nożem. Paweł Adamowicz został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze przez wiele godzin walczyli o jego życie. Nie udało się. W poniedziałkowe popołudnie prezydent Gdańska zmarł.

Władze Opola zdecydowały o wystawieniu w holu ratusza księgi kondolencyjnej. Pierwszy wpisał się do niej Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta.

Granica między życiem a śmiercią jest bardzo krucha… jeszcze w piątek uczestniczyliśmy wspólnie w Warszawie w nagraniu programu dla telewizji Polsat. Wczoraj, ja w Opolu, a Ty w Gdańsku, dziękowaliśmy mieszkańcom za udział w największej akcji charytatywnej w świecie - w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jestem z zszokowany tym, co się stało. Głęboko poruszony. Mam nadzieję, że nie uda się zabić DOBRA!

Do księgi wpisała się też Barbara Kamińska, wiceprzewodnicząca rady miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Nie da się wyrazić słowami tych emocji, które dziś odczuwam wraz z milionami Polaków (...). To był wyjątkowy człowiek, wybitny samorządowiec, autorytet. (...) Jest we mnie jednak nadzieja, nadzieja na opamiętanie i zmianę, zmianę w relacjach, powrót szacunku i życzliwości dla dobrego i bezpiecznego życia w naszym kraju.

Janusz Karpiński, pełnomocnik prezydenta Opola ds. zagranicznych: "(...) Nie pamiętam wręcz czasów, kiedy społeczeństwo polskie było tak głęboko podzielone. Palenie kukieł, wieszanie portretów na szubienicy, to było tylko preludium do wielkiej tragedii. te akty były co najmniej tolerowane. Zginął niewinny człowiek, znakomity samorządowiec wybrany dopiero co na kolejną kadencję. Wolą mieszkańców Gdańska, któremu był wierny do śmierci. Cześć jego pamięci!".

Beata: "To miał być najpiękniejszy dzień w roku, a był najsmutniejszym. Skończyła się pewna epoka... Drogi Prezydencie, Twoje odejście to ogromny smutek i niepewność co do jutra, bo jeśli odchodzą tak dobrzy ludzie, jak Ty, to nie można być spokojnym o lepsze jutro".

Elżbieta: "Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci jako prawy i postępowy człowiek".

Maja: "Wraz z całą rodziną wyrażamy głęboki żal (...). Był Pan osobą pełną szacunku, dobra oraz miłości do Gdańska i Polski. Spokojnego wiecznego odpoczynku".

Księga kondolencyjna będzie wystawiona w ratuszu do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza. Potem będzie przesłana do Gdańska.