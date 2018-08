Zapotrzebowanie na śmietankówkę przerosło wszelkie oczekiwania. Trzeba było przygotować nową halę produkcyjną, żeby nadążyć z zamówieniami.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie zatrudnia 60 pracowników i skupia 100 dostawców mleka z okolic Olesna.

- Popyt jest tak duży, że przebudowaliśmy pomieszczenia na parterze w naszym zakładzie. Zrobiliśmy tam 100-metrową halę do produkcji śmietankówki oleskiej - mówi Wilhelm Beker, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. - Do tej pory naszą nalewkę robiliśmy w dwóch małych pomieszczeniach.Teraz będzie można produkować nawet do 3000 litrów, czyli 6 tysięcy butelek na dobę!W ciągu pół roku „świeżej śmietanki z odrobiną alkoholu” sprzedało się za kilka milionów złotych! Klasyczna ma smak waniliowy. Teraz do sprzedaży weszły dwa nowe smaki: kawowy i kakaowy.- Testowaliśmy chyba 20 smaków. Zdecydowaliśmy się na te dwa, ponieważ nasi klienci już je znają: dolewają bowiem śmietankówki do kawy oraz polewają nią lody kakaowe - wyjaśnia Wilhelm Beker. - Testowaliśmy również smaki owocowe. Może w przyszłości je wprowadzimy. Wszystko zależy od tego, jakie będą oczekiwania klientów.- Nadal jesteśmy jednak mleczarnią, a nie producentem alkoholi - zastrzega prezes Beker.Mleczarnia w Oleśnie sprzedaje miesięcznie po 30 ton masła ekstra z Olesna i sera twarogowego. Przerabia też miesięcznie 1,5 miliona litrów mleka.Śmietankówka oleska do tej pory wyrabiana metodą chałupniczą miała przede wszystkim znaczenie promocyjne.Teraz po zwiększeniu mocy produkcyjnych sprzedaż „świeżej śmietanki z odrobiną alkoholu” też może stać się jednym z okrętów flagowych mleczarni w Oleśnie.Oleska śmietankówka już zapewniła małej spółdzielni sławę ogólnopolską, a powoli już nawet światową (sprzedawana jest nawet w Kazachstanie!)