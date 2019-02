Smolik // Kev Fox w Opolu. Koncert w Sali Kameralnej NCPP

Andrzej Smolik, polski producent, kompozytor i multiinstrumentalista oraz brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor Kev Fox, pierwszy raz w Opolu zagrali w 2016 roku, kiedy promowali swój debiutancki album SMOLIK // KEV FOX wydany 23 października 2015 przez Kayax.

Płyta była jednym z najlepiej ocenianych albumów 2015 roku, za który artyści odebrali Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa.

Od wydania debiutanckiego albumu muzycy dużo koncertowali i pełne melancholii melodie Smolika oraz niepowtarzalny wokal Keva nabrały nowej energii.

W zeszłym roku ukazała się najnowsza EP duetu pt. "Queen of hearts", na którą składają się 4 utwory. Nowy materiał to efekt sesji nagraniowej, która miała miejsce w lutym 2017 w legendarnym Real World Studios w UK, którego właścicielem jest Peter Gabriel.

9 marca 2017 artyści premierowo wykonali utwór pt.”Queen Of Hearts” podczas Live Sesji w YouTube Space w Berlinie.

Materiał uzupełniają utwory "On The Quiet", "All The Saints" oraz "Queen Of Hearts" z gościnnym udziałem Barbary Wrońskiej.