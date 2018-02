Aktywność fizyczna, intensywny tydzień w pracy, pierwsza randka – zastanawiasz się co łączy te z pozoru niepowiązane ze sobą pojęcia? To codzienne sytuacje w których chcesz czuć się komfortowo i wygodnie, a przy tym dobrze wyglądać. Czasami jednak, przeszkodą staje się… wada wzroku. Nosząc odpowiednie soczewki kontaktowe możemy zapewnić sobie wygodę, a widzenie z każdej odległości i w każdej sytuacji stanie się komfortowe.

Wady wzroku potrafią być niezwykle uciążliwe – często już nawet niewielkie ich wartości wymagają korekcji i odpowiedniego dbania o oczy. Tymczasem z badań wynika, że blisko połowa Polaków (43%) w wieku 20-40 lat zmaga się z wadami wzroku. Bardzo często już sama informacja o konieczności noszenia szkieł korygujących staje się powodem niezadowolenia przyszłego użytkownika. Tymczasem, idealnym rozwiązaniem m.in. dla krótkowidzów, jak i dalekowidzów są soczewki kontaktowe. Odpowiednio dobrane z pomocą optometrysty, pozwolą cieszyć się dobrym widzeniem i komfortem w niemal każdej sytuacji.Soczewki kontaktowe są bez wątpienia przyjacielem każdej aktywnej osoby. Zapewniają wyraźne widzenie, bez obawy, że zsuną się z nosa podczas najbardziej wyczerpującego treningu na siłowni, porannego biegu czy stania na głowie na zajęciach jogi.Spotkania towarzyskie dla osób z wadami wzroku to często konieczność wyboru między pewnością siebie i dobrym samopoczuciem, a wyraźnym widzeniem. Jeśli nie chcesz przyznawać się do wady wzroku, doskonałym rozwiązaniem tego problemu będą soczewki kontaktowe!Dzięki soczewkom kontaktowym możesz widzieć wyraźnie o każdej porze roku. Zima z uciążliwie parującymi szkłami okularowymi, które skutecznie ograniczają widzenie, może stać się przeszłością. Nie musisz też rezygnować z okularów przeciwsłonecznych – możesz nosić je razem z soczewkami kontaktowymi na gorącej plaży i zimowym stoku.Codzienność wymusza na nas nieustanne bycie online – w sytuacjach zawodowych, a także towarzyskich. Aż 63% Polaków wskazuje, że nie potrafi obyć się bez smartfona, a kolejne 49% wskazuje, że niezwykle ważny jest dla nich komputer/laptop. Aktywne korzystanie z urządzeń cyfrowych wiąże się z długotrwałym wpatrywaniem w ekran z bliskiej odległości, co może prowadzić do przykrego w konsekwencjach przeciążenia mięśni rzęskowych oka. Jeśli nie chcesz rezygnować z codziennych przyzwyczajeń i nie chcesz, aby dokuczał Ci m.in. ból oczu, ich przesuszenie czy nadmierne łzawienie, rozwiązaniem będą, które zapobiegają syndromowi cyfrowego zmęczenia wzroku.Aby poznać więcej sposobów na walkę z Cyfrowym Zmęczeniem Wzroku, odwiedź stronę internetową: www.cyfroweniezmeczeniewzroku.pl oraz polub fanpage CooperVision Polska na Facebooku.