- Postanowiłem wystartować, bo uważam, że w naszej gminie jest jeszcze sporo do zrobienia. Do tej pory nie był też wykorzystywany jej cały potencjał - mówi Dominik Pikos, który ogłosił swój start w tegorocznych wyborach samorządowych na wójta Turawy.- Jesteśmy gminą turystyczną i nie wykorzystujemy całego potencjału naszych jezior. Chcę też zaktywizować naszych mieszkańców, pobudzić do działania na rzecz naszej małej ojczyzny. Na szczegóły mojego planu, przyjdzie jeszcze czas - dodaje.Dominik Pikos będzie startować z własnego komitetu wyborczego. Do rady gminy będzie też chciał wprowadzić swoich radnych.Od trzech lat jest sołtysem Zawady, w której mieszka od urodzenia, a jako przedsiębiorca, angażuje się w życie lokalnej społeczności. Prywatnie jest właścicielem znanej szkółki leśnej, w której rosną świerki.Dominik Pikos ma 35 lat, ma żonę i dwóję dzieci. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.