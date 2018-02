Blisko 40 osób uczestniczyło w sobotę (17.02) wieczorem w pierwszym spotkaniu speed dating w ramach Projektu Miłość w Opolu. Każdy z uczestników tzw. "szybkiej randki" miał średnio 5 minut na rozmowę z kolejnym uczestnikiem zabawy w klubie Kubatura przy ul. Oleskiej w Opolu. Ci, którzy wzajemnie się sobie spodobali, otrzymali do siebie kontakt od organizatorów zabawy. Wszystkiemu przyglądali się fachowcy od komunikacji i kształtowania wizerunku, którzy udzialali chętnym porad i wskazówek. Twórcy akcji zapowiadają jednak, że to dopiero pierwsza odsłona ich projektu.

- Chcemy, żeby to był wartościowy. Zależy nam, żeby uczestnicy mogli zawierać bliskie relacje zarówno między sobą, jak i z nami organizatorami - tłumaczy Sławomir Górecki, coach, trener rozwoju osobistego, jeden z pomysłodawcówć.W sobotnichnajwięcej było uczestników w wieku 25-40 lat. Idea zabawy polega na krótkich, okołoz kolejnymi partnerami. Po satysfakcjonującej rozmowie randkowicz zaznaczał na kartce osobę, którą chciałby poznać lepiej. Jeśli ta druga osoba też go zaznaczyła, otrzymali do siebie kontakt,- Przyszłam tu, bo liczę nai nie mam konkretnych oczekiwań. Podoba mi się, że na rozmowę jest mało czasu. Dla mnie liczy się pierwsze wrażenie. Na co dzień nie mam za dużo czasu na randkowanie, a takie rozmowy na żywo są przede wszystkim bezpieczniejsze niż np. randkowe portale internetowe. Myślę, że można tu znaleźć i drugą połówkę lub po prostu ciekawych znajomych - mówi pani Ania z Opola, uczestniczka.- Już planujemy kolejne spotkania, m.in. dla. Będą też, związane z zainteresowaniami i pasjami uczestników. Miejscem speed dating będą rozmaite miejsca, m.in. bardziej kameralne i zaciszne z myślą o grupach starszych - wylicza Sławomir Górecki.Po przeprowadzeniu rozmów randkowicze z Opola spotkali się na after party. W trakcie speed datingu przyglądali im się specjaliści od kominikacji i wizerunku, m.in. kosmetyczka, wizażystka.- Zachęcamy opolan do kontaktu. Już za dwa tygodnie planujemyg. W zależności od zapotrzebowania zorganizujemy także rozmaite warsztaty grupowe lub spotkania indywidualne ze specjalistami, którzy będą doradzać w swojej dziecinie. Chcemy by opolanie wymieniali się swoimi doświadczeniami w budowaniu rozmaitych relacji. W ten sposób nasz projekt będzie i wartościowy, i romantyczny - kończy Sławomir Górecki.Kontakt z organizatoramimożliwy jest przez Facebooka (Projekt Miłość).