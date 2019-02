Śpiewająco uczyli się języka i pokonywali własne bariery

- Wielu Polaków zna język angielski, ale z niego aktywnie nie korzysta. Mi i pracownikom mojego biura zależy na tym, by młodzież poczuła się pewnie operując obcymi językami. Stąd też właśnie pomysł na zorganizowanie konkursu muzycznego, który dodatkowo pomaga przełamywać własne bariery - takie, jak choćby nieśmiałość przed występami scenicznymi - tłumaczy Danuta Jazłowiecka, europosłanka Ziemi Opolskiej i Dolnośląskiej.

Z 40 zgłoszonych do tej edycji zespołów organizatorzy wyłonili finałową dwunastkę, która dziś zaśpiewała na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

Młodzi wokaliści musieli przygotować własną wersję jednego z trzech utworów: "My Way" Franka Sinatry, "I Can" Nasa lub "Superheroes" The Script. Ich zmagania oceniało jury w składzie Danuta Jazłowiecka, Anna Panas, Roman Hudaszek oraz Eoin McHugh.

- Dla tych młodych artystów sam występ na profesjonalnej scenie, z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem był nie lada wyzwaniem, jednak wszyscy spisali się... śpiewająco, a wybór najlepszych nie był łatwy - mówi z uśmiechem Danuta Jazłowiecka.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce - ex aequo - 4 Reasons (Opole) oraz Double a crew & more (Borów, woj. dolnośląskie), II miejsce: L.O.S.T (Opole), III miejsca nie przyznano.

Zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsca pojadą do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo, wszyscy laureaci wezmą też udział w warsztatach muzycznych.