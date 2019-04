Spółdzielnia mleczarska z Prudnika pierwsza w Polsce karmelizuje mleko w Rjażenkę

Smak w pierwszej chwili jest lekko kwaśny, ale nasze kubki smakowe szybko się do niego przyzwyczajają, wydobywając naturalną słodycz, bo napój nie jest dosładzany. Kolor jest lekko czekoladowy, a konsystencja nieco gęstsza od naturalnego mleka.

Tradycyjna kuchnia ukraińska zna Rjażenkę od dawna. Przez podróżników jest polecana jako przysmak dla koneserów regionalnej kuchni.

W Polsce dotąd nikt jeszcze tego nie produkował i nie sprowadzał na nasz rynek. Eksperyment smakowy wzięła na siebie prudnicka spółdzielnia mleczarska.

Nasza Rjażenka jest produkowana przez poddawanie mleka karmelizacji, bez jakichkolwiek sztucznych dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy czy zagęszczaczy jak choćby sztucznego karmelu – tłumaczy Urszula Kubas, dyrektor do spraw produkcyjnych OSM Prudnik. - Karmelizacja polega na tym, że mleko wielokrotnie przepływa przez urządzenia, gdzie jest długotrwale podgrzewane do temperatury powyżej 130 stopni Celsjusza, a następnie schładzane do momentu osiągnięcia wymaganego smaku, koloru i konsystencji. Dodajemy tylko naturalne kultury bakterii, które lekko ukwaszają Rjażenkę. Całą technologię, wymagane temperatury i czas przerobu opracowaliśmy sami w trakcie wielokrotnych prób i długotrwałych przygotowań.

Nowy jogurt karmelizowany jest pakowany w kubki o pojemności 330 gramów, które zawierają 3,5 grama tłuszczu. Producent

przygotowuje też wersję w buteleczce o pojemności 250 mililitrów, którą będzie można wielokrotnie i bezpiecznie otwierać.

- To napój dla każdego. Kierujemy go do szerokiego grona, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i starszych. Jednym od razu trafia do gustu, u innych wymaga to kolejnego podejścia. Ale jak już się przyzwyczaimy do posmaku karmelu, to chętnie sięgamy po następne porcje – mówi Piotr Fitowski, dyrektor techniczny OSM Prudnik.

Rjażenka ma walory smakowe i zdrowotne jak wszystkie inne naturalne wyroby mleczne. Na Ukrainie, Rosji, Litwie występuje bardzo zbliżony napój z mleka. Mieszkańcy tych krajów są przyzwyczajeni do posmaku karmelu w mleku. My Polacy musimy się tego dopiero nauczyć, przyzwyczaić się, przejąć ich tradycję.

Pierwsze partie Rjażenki już trafiły na półki sklepowe w sieci Biedronka i w sklepach współpracujących z OSM Prudnik.

Część produkcji trafia też do Niemiec. Kubki są opatrzone logo OSM Prudnik, spółdzielnia widnieje na opakowaniach jako producent. Jest także autorem graficznego opracowania opakowań. Władze OSM liczą, że Rjażenka najpierw rozpowszechni się wśród mieszkających w Polsce Ukraińców, przypominając im własną kuchnię tradycyjną. Potem zyska popularność wśród Polaków. Do obcokrajowców kierowany jest także napis w języku rosyjskim na opakowaniu.

- Widzimy na mediach społecznościowych, że nasz nowy produkt jest kupowany, pokazywany, komentowany – mówi Piotr Fitowski.