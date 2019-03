Sposoby na nawilżenie powietrza. Jak skutecznie i bezpiecznie o to zadbać?

Optymalny poziom nawilżenia powietrza powinien kształtować się w przedziale 40-60%. Znaczne i długotrwałe przekroczenie tych wartości sprzyja rozwijaniu się grzybów. Z kolei niski poziom nawilżenia powietrza negatywnie wpływa na nasze zdrowie, a przede wszystkim na układ oddechowy. Przy odpowiednim poziomie nawilżenia z ulgą odetchną też alergicy, ponieważ cyrkulujące w powietrzu cząsteczki wody wiążą się z cząsteczkami kurzu, które stają się cięższe i opadają na podłoże. Właściwe nawilżenie to też pomoc przy takich prozaicznych czynnościach jak dbanie o ubrania i ich suszenie. Jakie są sposoby żeby powietrze w naszych domach było zdrowe?

Na rynku dostępnych jest bardzo dużo urządzeń pozwalających nam zadbać o to, żeby powietrze było czyste, zdrowe i przede wszystkim odpowiednio nawilżone. Jedną z marek, która przywiązuje szczególną uwagę do jakości i wydajności swoich urządzeń jest szwajcarska firma Stadler Form. W jej ofercie znajdziemy m.in. pełną gamę nawilżaczy. Parowe, ewaporacyjne, ultradźwiękowe oraz nawilżacze z funkcją oczyszczania powietrza. Nie mogło też zabraknąć pożytecznych osuszaczy, które przydadzą się w pomieszczeniach narażonych na wilgoć jak np. domki letniskowe, piwnice. Urządzenia te zadbają o optymalną wilgotność powietrza.

Nawilżacz parowy Fred to sprzymierzeniec dobrego powietrza, zamknięty w designerskiej formie. W suchym otoczeniu, zapewni nam odpowiednie samopoczucie, a także higieniczne nawilżenie. Dzięki wbudowanemu higrostatowi, zawsze wie z jaką mocą ma działać. Rodzina nawilżaczy ewaporacyjnych Oskar opiera swoje działanie na naturalnym procesie odparowywania wody. Przekonają nas one, że powietrze może być nie tylko czyste, ale i aromatyczne. Wbudowany dozownik zapachów wypełni pomieszczenie ulubionym zapachem. Urządzenia są praktycznie bezgłośne. Linia urządzeń Oskar zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oskar big bez problemu sprawdzi się we wnętrzu nawet do 100 m2. Ultradźwiękowa Eva to precyzyjny nawilżacz z czujnikiem wilgotności. Wysoki wyrzut mgiełki do 1,4 metra i możliwość jej wyboru - ciepłej lub zimnej. Czego chcieć więcej? Prawdziwym kombajnem wśród produktów Stadler Form, jest nawilżacz i oczyszczacz powietrza w jednym - Robert. Jest on idealnym urządzeniem dla ceniących sobie wygodę. Zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniach do 80 m2. Jego specjalny, obracający się w wodzie dysk filtrujący sprawia, że powietrze jest odpowiednio nawilżone i czyste. Urządzenie jest w stanie przefiltrować i oddać do powietrza ponad trzynaście litrów wody dziennie. Co więcej, jest bardzo energooszczędny - potrafi wykorzystać zaledwie 7W energii elektrycznej.

W przypadkach, gdy mamy do czynienia z dużą wilgotnością powietrza bardzo ważne jest szybkie reagowanie, aby nie dopuścić do rozwinięcia się np. grzyba i pleśni, powodujących m.in. nasilenie objawów astmy. Sposobem na to, może być zastosowanie odpowiednich urządzeń, takich jak osuszacze powietrza.

Albert – bo tak na niego wołają, to osuszacz marki Stadler Form jakiego szukasz. Wbudowany blisko 5-litrowy zbiornik na wodę, poradzi sobie na dużych przestrzeniach. Nawet z pokojem do 70 m2 lub 175 m3. Obracający się nieprzerwanie dysk dba o optymalne rozprowadzanie powietrza. Albert ma także wbudowany wyświetlacz, który dzięki higrostatowi, pokazuje aktualną wartość wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu.

Niezależnie od tego czy nasze wnętrza są przesuszone lub zawilgocone, powinniśmy mieć świadomość jak możemy radzić sobie z poprawą powietrza w jakim przebywamy. Życie w czystym pomieszczeniu, pozbawionym drobnoustrojów i alergenów, korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie, a dzięki produktom marki Stadler Form możemy kompleksowo zadbać o jego jakość. Dodatkowo nasze wnętrza zyskają charakteru. Wszystko za sprawą designerskich kształtów jakimi mogą poszczycić się wielokrotnie nagradzane urządzenia szwajcarskiego producenta Stadler Form.