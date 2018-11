Spotkali się na parkingu w Niemodlinie, policjanci złapali ich z narkotykami [zdjęcia]

W poniedziałek tuż przed godziną 21.00 kryminalni z Opola pełniący służbę w Niemodlinie, na jednym z parkingów zauważyli siedzących w bmw dwóch mężczyzn.

- Starszy z nich był dobrze znany policjantom - mówi starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Mając podejrzenia, że mogą posiadać substancje zabronione, sprawdzili samochód i siedzące w nim osoby.

Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne, w kieszeni 22-latka kryminalni znaleźli zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością marihuany.

Kiedy policjanci zatrzymywali pasażera bmw, na parking podjechali znajomi 22-latka. Tych też policjanci postanowili dokładnie sprawdzić. Okazało się, że siedzący w volkswagenie 19-latek również ma przy sobie marihuanę.

Więcej narkotyków policjanci znaleźli w ich miejscu zamieszkania. W domu starszego z nich, w pomieszczeniu na poddaszu policjanci znaleźli 53 tabletki MDMA i trzy ścięte suszące się krzaki konopi indyjskiej. W domu 19-latka zabezpieczyli natomiast 51 tabletek MDMA.

Obaj mieszkańcy gminy Niemodlin zostali przewiezieni do policyjnych aresztów. Usłyszeli już zarzuty posiadania narkotyków do których się przyznali. Teraz muszą się liczyć z karą do 3 lat więzienia.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]