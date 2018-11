Spotkanie z Ewą Kassalą, autorką jedynej na świecie trylogii o królowych egipskich, 4 grudnia w MBP w Opolu

Jak dotąd, jej książki zostały docenione w Polsce przez wydawcę „50 Twarzy Greya” i serii autorstwa Dana Browna – Wydawnictwo Sonia Draga. Od roku 2017, jej teksty zdobywają również serca i umysły czytelników w Stanach Zjednoczonych czy Ameryce Południowej – w językach hiszpańskim i angielskim.

W swoich powieściach Ewa Kassala łączy szerokie naukowe zgłębianie tematu (każda książka powstaje przy konsultacji z historykami) z literackim talentem, dzięki czemu czytelnik może poczuć atmosferę starożytnego świata. Czytelnik może iść krok w krok z bohaterkami z legend i zamiast zakurzonej historii, doświadczać prawdziwych emocji, dylematów i wątpliwości, z jakimi borykały się bohaterki.

Nietrudno o tych lekturach zauważyć, że nawet najwięksi władcy musieli sprostać tym samym wyzwaniom co reszta ludzi i że potencjał wielkości drzemie w każdym z nas, zawsze gotów na to, by się zbudzić.

- Każdy z nas ma szansę, by stać się legendą. Czasem, jedyna rzecz, jaką trzeba zrobić, to odważyć się postawić jeszcze jeden krok naprzód i wziąć przeznaczenie w swoje ręce. Czasem, tylko tyle potrzeba, by lśnić – tak jak władczynie minionych wieków - taki przekaz Ewa Kassala zawiera w swoich książkach.

Autorka jest także trenerką, specjalistką do spraw równouprawnienia, autoprezentacji i wystąpień publicznych, znana z działań społecznych, co potwierdzają nagrody, a wśród nich między innymi „Chapeau Bas”, „Bizneswoman Roku”, „Queen of Charity” czy „Ekolaury”. Sprowadziła do Polski Dress for Success – organizację non-profit pomagającą kobietom ponownie wejść na rynek pracy, której jest dyrektor generalną.

Obecnie pracuje nad opowieścią o królowej Saby i królu Salomonie – historii, która doprowadziła do stworzenia chyba najbardziej romantycznego utworu w historii świata – biblijnej Pieśni nad Pieśniami.

Dotychczas ukazały się: "Portret kobiety wieku zatracenia", "Mandragora", "Żądze Kleopatry", "Boska Nefretete", "Hatszepsut" i poradniki: "Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku", "W sukience do sukcesu", "Jak być nowoczesną damą", "Savoir-vivre przy stole", "Poradnik nowoczesnej czarownicy".

Spotkanie z Ewą Kassalą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów rozpocznie się 4 grudnia o godz. 17.00.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]