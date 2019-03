Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Rafał Koprek, był pijany. Ustalenia śledczych po tragedii w Malichowie [zdjęcia]

Poważnych obrażeń doznał również kierowca opla. Leży nieprzytomny w szpitalu w Opolu.

W niedzielę oleska policja zatrzymała do wyjaśnień dwóch pasażerów opla.

Oni również są obywatelami Ukrainy.

- Zostali przesłuchani w obecności tłumacza przysięgłego - informuje asp. Stanisław Filak, rzecznik policji w Oleśnie.

Z uwagi na poważne obrażenia kierowcy opla nie było możliwości sprawdzenia alkomatem jego trzeźwości zaraz po wypadku.

W szpitalu pobrano krew, która została pod kątem zawartości alkoholu. Wynik jest druzgocący: to alkohol był przyczyną tego śmiertelnego wypadku!

- Kierowca opla miał we krwi 1,1 promila - informuje Krzysztof Grajcar, prokurator rejonowy w Oleśnie. - W szpitalu pilnują go policjanci. Kiedy jego stan zdrowia pozwoli na to, postawione zostaną mu zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.