Sprawdź, czy nie chorujesz na wirusowe zapalenie wątroby typu C

Lekarze biją na alarm. Podstępny wirus HCV, wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), tkwi w co czwartym z nas. Został rozpoznany niespełna 30 lat temu. Zakazić się można poprzez kontakt z krwią chorego. 80 proc. chorych na zapalenie wątroby typu C nawet o tym nie wie.

Choroba potrafi rozwijać się przez kilkadziesiąt lat nie dając żadnych objawów i prowadząc nawet do raka wątroby. Po latach może prowadzić do marskości wątroby, konieczności transplantacji, a nawet do raka. Do zakażenia może dojść u fryzjera, dentysty, w salonie tatuażu. Powinny się przebadać osoby, które często bywały w szpitalu, przechodziły operacje.

W Polsce od kilku lat dostępne są leki pozwalające na wyleczenie zakażenia wirusem HCV. Leki te zostały wprowadzone do refundacji w ramach programu lekowego „Leczenia przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową”.

Zaktualizowany wykaz placówek, w których można skorzystać z bezpłatnego testu kwalifikacji do diagnostyki wykrycia wirusa HCV znajduje się na www.alablaboratoria.pl.

Wykonanie testu polega na pobraniu kropli krwi z palca. Wynik jest znany po 15 minutach.

W Opolu punkt pobrań ALAB mieści się przy Krakowskiej 44 (tel. 77 401 11 43). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-19.