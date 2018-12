Sprawdź, czy nie masz wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zrób w środę darmowy test w Opolu

Spotkanie prozdrowotne pod hasłem „Zdrowa wątroba” odbędzie się w środę w urzędzie marszałkowskim. Będzie można wysłuchać ciekawego wykładu na temat profilaktyki chorób wątroby i wczesnego wykrywania zapalenia wątroby typu C oraz cukrzycy.

Podczas spotkania będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych testów na wykluczenie lub potwierdzenie kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C oraz testów dotyczących poziomu cukru we krwi. Takie testy na wykluczenie lub potwierdzenie kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C nie są dostępne w ramach standardowej publicznej podstawowej opieki zdrowotnej.

Spotkanie będzie przebiegało następująco: