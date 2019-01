Sprawdź wyniki wyborów 2018 do Sejmiku Województwa Opolskiego

Koalicja Obywatelska wprowadziła do sejmiku 13 radnych. PiS wprowadził ich 10. Aby mieć większość w 30-osobowym sejmiku, każdy z tych komitetów potrzebuje co najmniej 16 szabel. Wszystko wskazuje na to, że prędzej uda się je zdobyć komitetowi KO.

Pięciu radnych wprowadziła Mniejszość Niemiecka, a dwóch PSL. Teoretycznie więc PiS mógłby się z nimi porozumieć, by mieć koalicję liczącą 17 radnych. Ale ten ruch wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Koalicja PO-MN-PSL rządzi w woj. opolskim już trzech kadencji, przedstawiciele tego środowiska wielokrotnie sygnalizowali, że są zainteresowani utrzymaniem tego porozumienia.

Owszem, w kuluarach można było usłyszeć, że w razie gorszego wyniku KO i lepszego PiS prawica zechce jeszcze ułożyć się z MN, ale teraz ten scenariusz wydaje się być wręcz nierealny. Szczególnie z racji wciąż silnie antyniemieckiego przekazu z partyjnej centrali.

Bardziej niepewny swej przeszłości może być PSL. Już sama KO i MN mają bowiem 18 szabel, a więc dość, by utrzymać władzę w regionie z dala od PiS. Ale tu do gry może wejść polityka centralna. Władysław Kosiniak-Kamysz i Grzegorz Schetyna mając na uwadze przyszłoroczne wybory parlamentarne na pewno będą chcieli uniknąć wojny "na dole", a poza tym trzeba pamiętać, że w sejmikach w reszcie kraju KO będzie musiała się ułożyć z PSL, by myśleć o utrzymaniu władzy.

Można się jednak spodziewać pewnych przetasować w zarządzie województwa. Teraz po dwóch ludzi mają tam Platforma i PSL, a jednego MN. Bardzo prawdopodobne jest, że KO będzie chciała mieć trzech ludzi we władzach regionu. To by oznaczało pozostanie Stanisława Rakoczego, regionalnego lidera PSL (który nie zdobył mandatu radnego sejmiku), w fotelu wicemarszałka, a jednocześnie pożegnanie się z miejscem w zarządzie dla Antoniego Konopki (który mandat zdobył).

Wicemarszałkiem z MN najpewniej pozostanie Roman Kolek. Wszystko wskazuje też na to, że stanowisko marszałka utrzyma Andrzej Buła, a u jego boku nadal będzie Szymon Ogłaza. Kwestia tego, komu przypadnie ostatnie wolne miejsce w zarządzie, pozostaje na tę chwilę do rozstrzygnięcia.

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego

Okręg nr 1 (Opole i powiat opolski):

KO - Kubalańca Zbigniew, Trzepizur Janusz, Ogłaza Szymon, Dymek Łukasz

PiS - Marcin Ociepa, Tomasz Gabor

MN - Rafał Bartek, Hubert Kołodziej

Okręg nr 2 (powiaty kluczborski, namysłowski i oleski):

KO - Buła Andrzej, Wilczyńska Jolanta, Godyla Szymon

PiS - Niedźwiecki Jerzy, Ceglecka-Zielonka Teresa

Okręg nr 3 (powiaty kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki):

KO - Kolenda-Łabuś Brygida, Węgrzyn Robert

PiS - Bogdan Tomaszek

MN - Roman Kolek, Edyta Gola

Okręg nr 4 (powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki):

KO - Ziółko Zbigniew, Okrągły Janina

PiS - Czochara Joanna, Semak Piotr

MN - Donath-Kasiura Zuzanna

Okręg nr 5 (powiaty brzeski i nyski):

KO - Wach Piotr, Wierdak Bogusław

PiS - Byczkowski Dariusz, Trzaskawska Danuta, Nakonieczna Martyna

PSL - Krajczy Norbert, Konopka Antoni