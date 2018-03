Festiwal "Sputnik nad Opolem" jest inicjatywą studentów z Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej UO, organizowaną we współpracy ze stowarzyszeniami Opolskie Lamy i Współpracy Polska-Wschód. Najnowsze kino rosyjskie zawita do Opola już po raz trzeci od wtorku, 13 marca. O

- Impreza to regionalna edycja odbywającego się w Warszawie od jedenastu lat Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. W tym roku zorganizowana zostanie po raz trzeci, od 13 do 18 marca - mówi Daria Ogon z koła.- To okazja do obejrzenia współczesnych rosyjskich filmów i do bliższego zapoznania się z kulturą naszych wschodnich sąsiadów.- Zapraszamy na otwarcie naszej imprezy do NCPP . Pokażemy film „Niemiłość”, który przez wielu był typowany do Oscara. Film przedstawia współczesne życie jednej rodziny w Moskwie. Jednocześnie ma wymiar uniwersalny, pokazuje bowiem, że egoizm rodziców może doprowadzić do braku uwagi i miłości dla własnego dziecka.A po filmie będzie okazja do posłuchania nastrojowych ballad Okudżawy i Cohena w wykonaniu zespołu „Ponad chmurami” - zapowiada Daria Ogon.Od środy filmowa impreza przenosi się do Kina Meduza (ul. Oleska 45). Na repertuar składają się filmy, przesiąknięte kulturą, historią i problematyką rosyjską: „Dama pikowa”, „Jak Witia Czesnok wiózł Liochę Sztyra do domu opieki”, „Siodło tureckie” (film o byłym agencie KGB), „Bolszoj” (film o baletnicy), „Czas pionierów” (o kosmonautach i zimnej wojnie).W programie jest także konferencja, spotkanie podróżnicze i warsztaty dla dzieci . Wstęp co dnia - 10 zł, karnet dla studentów - 30 zł. Tegorocznemu „Sputnikowi” towarzyszą również Dni Kultury Słowiańskiej (12-18.03).Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a / Wstęp wolnygodz. 18:00 - NIEMIŁOŚĆ reż. Andriej Zwiagincew /Rosja, Francja, Belgia, Niemcy, 2017/ 127 min. [pokaz repertuarowy Kina Meduza]godz. 20:30 - Koncert zespołu „Ponad chmurami”godz. 09:00 - Konferencja naukowa Film zwierciadłem duszy rosyjskiejCollegium Maius, Pl. Kopernika 11 aWstęp wolnygodz.18:00 - Dama pikowa, reż. Paweł Łungin/ Rosja, 2016/120 min.Kino Meduza, ul. Oleska 45 OpoleWstęp: 10 złgodz. 18:00 - JAK WITIA CZESNOK LIOCHĘ SZTYRA DO DOMU OPIEKI WIÓZŁ, reż. Aleksander Chant (Jewsiejew) /Rosja, 2017 / 90 minKino Meduza, ul. Oleska 45 Opole/Wstęp: 10 zł*Po filmie godz. 19:30 spotkanie podróżnicze „Rosja wzdłuż i wszerz”godz. 18:00 - SIODŁO TURECKIE reż. Jusup Razykow, Rosja, 2017 /76 minKino Meduza, ul. Oleska 45, OpoleWstęp: 10 złgodz.11:00 - MAŁY SPUTNIK + Warsztaty dla dzieciTROJE Z PROSTOKWASZYNA / WAKACJE W PROSTOKWASZYNIE / ZIMA W PROSTOKWASZYNIE reż. Władimir Popow /1978-1984 / ok. 60 minKino Meduza, ul. Oleska 45 OpoleWstęp: 10 zł/godz. 18:00 - BOLSZOJ reż. Walerij Todorowskij / Rosja, 2016 /132 minKino Meduza, ul. Oleska 45 OpoleWstęp: 10 złgodz. 11:00 - Mały Sputnik + Warsztaty dla dzieciMIŚ PUSZATEK reż. Fiodor Chitruk /1969–1972 / 48 minKino Meduza, ul. Oleska 45 OpoleWstęp: 10 zł/godz. 18:00 - CZAS PIONIERÓW reż. Dmitrij Kisielow, Rosja 2017, 140 minKino Meduza, ul. Oleska 45 OpoleWstęp: 10 złZAMKNIĘCIE FESTIWALURozdanie nagród konkursu fotograficznego