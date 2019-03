Środa Popielcowa: Biskup opolski poprowadził procesję z kościoła Franciszkanów do katedry

- Rozpoczynamy czas wielkopostnej pokuty i nawrócenia – mówił przed rozpoczęciem procesji bp Czaja. - Popiół, którym zostaniemy posypani i słowa które usłyszymy: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, mają nam przypomnieć, że nasze życie wymaga nieustannej przemiany, aby osiągnąć czystość serca wobec Boga, bliźniego i siebie.

Biskup przypomniał, że modlitwa, post i jałmużna to szczególne praktyki wielkopostne, które mają chrześcijanom pomóc na nowo zawierzyć swoje życie Chrystusowi.

- Niech ten czas nawrócenia przygotuje nas do pełniejszego przeżycia tajemnicy paschalnej, byśmy pogrzebani z Jezusem, razem z nim mogli powstać do pełni życia – mówił.