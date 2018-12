Statuteki "Żar serca" rozdane. Jezuicki ośrodek Xaverianum przyznał nagrody dla zasłużonych opolan

- Laureaci to osoby, które swoją działalnością i życiową postawą kontynuują to, co robił św. Franciszek Ksawery, czyli są wierne

chrześcijańskim ideałom, pracują na rzecz innych ludzi oraz działają na rzecz integracji i obalania murów między różnymi środowiskami - wylicza o. Jacek Drabik, dyrektor Xaverianum.

Statuetki "Żar Serca" przyznawane są w trzech kategoriach:

pracownik akademicki,

osoba spoza środowiska akademickiego.

studenci.

W kategorii pracownik akademicki nagrodę otrzymał prof. Waldemar Skomudek, dziekan i wykładowca na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, który jest również nadzwyczajnym szafarzem. Kapituła doceniła m.in. jego odwagę i przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych.

W kategorii osoba spoza środowiska akademickiego nagrodę przyznano Barbarze Słomian, dyrektorowi Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego. Laureatka jest gotowa pochylić się nad losem każdego dziecka, któremu dzieje się krzywda. Kapituła wyróżniła ją m.in. za „wrażliwość i wielkie serce dla małego człowieka" oraz "kreatywność w niesieniu pomocy dzieciom”.

W kategorii student kapituła tym razem nie przyznała nagrody.

Tegoroczny podwójny jubileusz „Xaverianum”, czyli 50-lecie powstania jezuickiego duszpasterstwa akademickiego w Opolu oraz XXV Dni Xaverianum skłonił za to organizatorów do przyznania dwóch tytułów honorowego laureata nagrody „Żar Serca” .

Pierwszy z nich powędrował do redakcji „Gościa Opolskiego”, która na co dzień relacjonuje wydarzenia z życia religijnego i społecznego Opolszczyzny. W tym przypadku kapituła doceniła m.in. rzetelność w przekazie informacji.

Drugim honorowym laureatem zostali Teresa i Kazimierz Jednorogowie, założyciele Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Kapitułą nagrodziła ich za wytrwałość i konsekwencję w działaniu, a także serce i wrażliwość dla innych.

Nagroda "Żar Serca" przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci.

OPOLSKIE INFO [30.11.2018]