Stowarzyszenie OPAK chce stworzyć nad Odrą w Opolu nową atrakcję. Potrzebne są Wasze głosy [WIZUALIZACJA]

- Chcemy, aby w tym punkcie Opola powstało miejsce, w którym będzie można organizować warsztaty, spotkania czy plenery artystyczne. Byłoby to również miejsce relaksu - mówi Dominika Bilik z OPAK.

Na terenie przy przystani mogłyby też być organizowane koncerty, projekcje filmowe czy zajęcia jogi. Wewnątrz "Przestrzeni kwadratowej" byłyby też leżaki, na których można wypocząć.

Konstrukcja może się pojawić w Opolu w ramach akcji Lechstarter. W jej ramach zmieniana jest przestrzeń miejska. Opole jest jednym z miasta, w których może się pojawić "Przestrzeń kwadratowa". To jeden z trzech projektów przygotowanych na ten rok (pozostałe to "Przestrzeń trójkątna" i "Przestrzeń X"), przy współpracy z architektem Jakubem Szczęsnym i Filipem Springerem, reportażystą.

Aby taka konstrukcja mogła pojawić się w Opolu, konieczny jest udział w internetowym głosowaniu.

Konieczne jest podanie maila, ale należy zaznaczyć, że nie jest on potem do niczego innego wykorzystywany. Jedna osoba może oddać jeden głos dziennie. Mogą to robić wyłącznie osoby pełnoletnie - zaznacza Dominika Bilik.