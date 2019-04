Strajk nauczycieli 2019. Co z egzaminem gimnazjalnym na Opolszczyźnie?

- Według informacji, które spłynęły do nas do godziny 13.00, do strajku dołączyło 375 placówek oświatowych na terenie województwa. To 52 procent spośród 726 takich placówek w regionie. Nie są to jeszcze dane pełne, ze wszystkich placówek i nie można wykluczyć, że ten odsetek wzrośnie - mówi Michał Siek. O godz. 15.00 kuratorium oświaty przesłało aktualizację: w strajku uczestniczy 414 placówek, co daje 57 proc. wszystkich w regionie. Kurator wskazuje, że w 10 gminach w żadnej szkole czy przedszkolu nie ma strajku.

Te gminy to: Jemielnica,

Kamiennik,

Lubrza,

Murów,

Pakosławice,

Popielów,

Prószków,

Skoroszyce,

Strzeleczki

Wilków.

Strajk nauczycieli 2019. Czy będzie egzamin gimnazjalny? W środę 10 kwietnia rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne. Michał Siek przekonuje, że z większości gmin z regionu napływają deklaracje, że nie będzie z nim problemu. Przyznaje, że ten może jednak wystąpić w dużych miastach - Opolu, Kędzierzynie-Koźlu czy Kluczborku. Wskazuje, że o pomoc w zapewnieniu personelu, który pomoże nadzorować egzaminy, zwróciły się m.in. dwie szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Ozimskiej, w którym działa gimnazjum nr 5, oraz IX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oleskiej, w którym jest gimnazjum nr 7. Michał Siek podkreśla, że obecnie kuratorium ma około stu osób, które mogą pomóc w przebiegu egzaminu. Około 60 z nich to osoby, które zgłosiły się do kuratorium, a reszta to pracownicy tej instytucji.

Przekonuje, że udział osób z zewnątrz na egzaminie nie powinien być podstawą do kontestowania wyników uzyskanych przez uczniów. - Te osoby tylko pilnują porządku podczas pisania testów, natomiast nie sprawdzają prac - uzasadnia Robert Socha, rzecznik kuratorium oświaty w Opolu. Michał Siek krytycznie odnosi się do uczestników strajku. Jego zdaniem zawód nauczyciela to taka profesja, w której - choć prawa do strajku nikt nie odmawia - protestować w taki sposób się nie powinno. - Odpowiedzialność za całe zamieszanie spoczywa na tych związkach zawodowych, które nie podpisały porozumienia z rządem - ocenia. Jednocześnie kuratorium oświaty apeluje do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, aby zgłaszały się do pracy w zespołach nadzorujących egzaminy.