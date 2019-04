Strajk nauczycieli 2019 Opole i Opolskie. Rozpoczął się protest w szkołach i przedszkolach

ZNP i Forum Związków Zawodowych początkowo domagały się wzrostu wynagrodzeń o 1000 złotych. W kolejnych turach negocjacji z rządem związkowcy zaproponowali rozłożenie 30-procentowej podwyżki na dwie tury (15 procent od 1 stycznia i 15 procent od 1 września 2019).

- Nasza oferta zakłada, że w tym roku pensje nauczycieli wzrosną o 15 procent. Do tego jeszcze skrócenie stażu, przyspieszenie awansu zawodowego i te wszystkie oczekiwania, które związki również zgłaszały i druga część tego porozumienia, czyli nowy kontrakt społeczny - mówiła wicepremier Beata Szydło przed rozmowami ostatniej szansy w niedzielę wieczorem.

Niedzielne rozmowy pomiędzy rządem, a ZNP nie przyniosły jednak porozumienia. Ofertę PiS przyjęła tylko oświatowa "Solidarność".

Strajk nauczycieli 2019 Opole i Opolszczyzna



Strajk nauczycieli 2019 będzie polegał na tym, że nauczyciele nie podejmą pracy - przestaną opiekować się dziećmi, nie będą prowadzić lekcji czy zajmować się dokumentacją.

Do strajku mają przystąpić nauczyciele z około 70 procent opolskich szkół i przedszkoli - wynika z danych opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W Opolu strajkować będą nauczyciele we wszystkich szkołach i prawie wszystkich przedszkolach. Osoby, które zamierzają przystąpić do strajku, po przyjściu do placówki muszą dopisać się do listy.