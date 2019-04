Strajk nauczycieli 2019 Opole. Na Opolszczyźnie ponad połowa placówek oświatowych

- Od godziny 8.00, zdecydowana większość nauczycieli naszej szkoły znajduje się w pokoju nauczycielskim, nie ma z nami kilku kolegów, którzy z różnych powodów tego strajku nie popierają - mówi Arkadiusz Wickiewicz, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu.

- Dlaczego protestujemy? Być może jest to spowodowane tym, że czas w którym możemy taki strajk przeprowadzić i upomnieć się o swoje prawa, jest czasem najwyższym. Ważne jest, by pamiętać o tym, że postulaty o których mówimy, czyli te finansowe, to tak naprawdę czubek góry lodowej. Jeżeli nie zrobimy tego tu i teraz, i nie spróbujemy poprawić tego, co związane jest z finansowaniem oświaty, za kilka lat nie będzie z kim rozmawiać, ponieważ coraz mniej z nas, będzie chciała podejmować się tych obowiązków za pieniądze, które proponuje się nam w wymiarze podstawowym. A te nie ograniczają się do funkcjonowania przez 45 minut w klasie, ale są o wiele, wiele większe - podkreśla.

Według grafiku w opolskiej "jedynce" w poniedziałek miało pracować 48 nauczycieli z 55 zatrudnionych. Do strajku przystąpiło 40 z nich, natomiast dwie osoby są nieobecne. Szkoła zabezpieczyła w świetlicy opiekę dla dzieci, jednak skorzystała z niej tylko jedna uczennica.

Owszem, rodzice przyprowadzali dzieci, widzieli, że w zasadzie nikogo nie ma, więc zabierali pociechy, ale mieli możliwość pozostawienia ich u nas od godziny 7.00 do 15.00 pod opieka nauczycieli, którzy nie strajkują - mówi Ewa Ziembik, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Opolu.

Dyrektor Ziembik mówi, że w zeszłym tygodniu spotkała się z radą rodziców i poinformowała, jak będzie wyglądała organizacja pracy szkoły, każde dziecko otrzymało też informację na kartce i zaniosło opiekunom. Rodzice przyjęli to ze zrozumieniem, nie było żadnych skarg czy protestów.

- Umówiliśmy się, że kiedy strajk zostanie zakończony i dzieci będą mogły wrócić do szkoły, poinformujemy o tym przez dziennik elektroniczny, będziemy też wieszać informacje na budynku szkoły - dodaje Ewa Ziembik. - W szkole cały czas funkcjonuje też sekretariat, obieramy telefony i informujemy wszystkich na bieżąco.