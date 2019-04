Strajk nauczycieli 2019 w Opolu. Zamieszanie wokół protestu w PSP 11. "Nie jesteśmy zamknięci"

Nieoficjalnie od jednego z protestujących nauczycieli w "jedenastce" słyszymy, że dyrekcja placówki niezbyt przychylnie podchodzi do protestu. Nie chce jednak mówić, czym konkretnie miałoby się to objawiać.

W południe na miejscu przy "jedenastce" pojawiła się grupa osób, by wyrazić wsparcia dla protestujących. Przyjechała m.in. Barbara Skórzewska, emerytowana nauczycielka z wnuczkami, by dać nauczycielom krówki.

Gdy pytamy o to Katarzynę Saj i Agnieszkę Wasilkowską, odpierają, że nauczyciele mają prawo do strajku i trudno pociągać ich do odpowiedzialności służbowej. Gdy zwracamy uwagę na fakt, że szkoła nie jest wyraźnie oflagowana, nauczycielki odpierają, że flaga jest przy stanowisku rejestracyjnym i że kwestia wyglądu placówki podczas protestu jest owocem ustaleń z dyrekcją.

Przed szkołą rozmawiamy z jednym z nauczycieli spoza PSP 11, który pojawił się na miejscu, by wyrazić solidarność z tamtejszymi strajkującymi.

- Nawet jeśli coś jest tam nie tak, to nie chodzi o to, by się konfliktować z dyrekcją. Wyrazy wsparcia są przede wszystkim potrzebne protestującym, by poczuli, że nie są sami - mówi.

W PSP nr 11 we wtorek w świetlicy przebywały pojedyncze dzieci. Z kolei młodzież z klas ósmych była wezwana do szkoły na zajęcia przygotowujące ich do egzaminów na koniec szkoły, rozpoczynających się 15 kwietnia. Były prowadzone przez nauczycieli, którzy nie uczestniczą w strajku oraz przez studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w ramach praktyk.