Strajk nauczycieli zastopował cały kraj. Zobacz, jak wyglądał pierwszy dzień strajku w polskich miastach

Prezes ZNP Sławomir Broniarz dzielnie wspiera nauczycieli uczestniczących w strajku. Jego dosadne wypowiedzi odbijają się szerokim echem w mediach. W poniedziałkowe popołudnie zadeklarował: „Jeżeli pani premier uważa, że ja jestem problemem, to gotów jestem odsunąć się na bok”.

Szef ZNP wystąpił w Polsat News, gdzie przyznał, że wiosenne egzaminy szkolne mogą być zagrożone:

Jeżeli nauczyciele w dniu egzaminów podtrzymają swoje decyzje o aktywnym udziale w strajku, to siłą rzeczy są one zagrożone. Przypomnę, że od 4 marca do 25 marca strona rządowa nie zrobiła nic, nie odbyło się jakiekolwiek najmniejsze nawet spotkanie z przedstawicielami protestujących nauczycieli, które to spotkanie mogłoby ten konflikt, tę temperaturę obniżyć bądź też całkowicie wygasić.