zgłoś naruszenie 2018-02-15 15:00:02 były ochotnik - mam tego dość (gość)

Ciekawe czy strażacy ochotnicy kiedyś się ockną. Chwała im za to co robią na co dzień ale wojsko Maciarewicza za nic nie robienie dostaje miesięcznie wynagrodzenie. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie powinno się strażakom ochotnikom przyznać jakiegoś bonusa np. dodatku do nędznej emerytury. Bez ochotników cały system ochrony pożarowej w naszym kraju by padł, jest w dużej części oparty o jednostki OSP. Godne to jest przemyślenia bo ochotnicy tylko dokładają do tego interesu.