Tragedia na torach. Mężczyzna wpadł pod pociąg

We wtorek rano w okolicy ul. Nysańskiej w Brzegu doszło do tragicznego wypadku. Pod pociąg InterCity relacji Wrocław - Warszawa Wschodnia wpadł mężczyzna. Policja i prokuratura sprawdzają, jak doszło do tragedii.