Strzelanina przed komisariatem w Opolu. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze po raz trzeci przedłużyła śledztwo

Śledztwo w sprawie strzelaniny przed Komisariatem I Policji przy ul. Cmentarnej w Opolu zostało przedłużone po raz trzeci. Tym razem do 24 kwietnia.

- Zrobiliśmy to na wniosek pełnomocnika rodziny mężczyzny, który zginął - mówi prokurator Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. - Chce on między innymi ponownego przesłuchania świadków. Prokurator prowadzący sprawę zgodził się na to i przyjedzie do Opola, by wykonać te czynności.

Wcześniej jeleniogórska prokuratura poprosiła o opinię biegłego z zakresu policyjnej taktyki i techniki postępowania w takich sytuacjach. Śledczy chcieli mieć bowiem pewność, czy interweniujący feralnego dnia policjanci postępowali zgodnie z przepisami.

Prokuratura nie zdradza ustaleń biegłego, ale nieoficjalnie wiadomo, że uznał on, że mundurowi nie złamali prawa. Gdyby tak było, funkcjonariusz, który oddał strzały, usłyszałby zarzuty, a śledztwo prowadzone byłoby przeciwko niemu, natomiast prowadzone jest w sprawie strzelaniny.

Dochodzenie związane ze strzelaniną przed opolskim komisariatem przy ul. Cmentarnej, na początku czerwca ubiegłego roku zostało przekazane do Jeleniej Góry. Wnioskowała o to Prokuratura Okręgowa w Opolu.

- Na co dzień współpracujemy z opolskimi policjantami i zrobiliśmy to, by uniknąć jakichkolwiek zarzutów dotyczących bezstronności w prowadzeniu tego śledztwa - mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Przypomnijmy. W środę 23 maja ubiegłego roku, około południa, 43-letni mieszkaniec Opola wybił szybę w aucie zaparkowanym przed komisariatem na ul. Cmentarnej.