Stypendia premiera dla 94 uczniów z Opolszczyzny. Na razie są dyplomy, pieniądze będą później [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uroczystość wręczenia stypendiów prymusom z opolskich szkół odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Aby móc się o nie ubiegać, uczeń musiał spełnić jedno z dwóch kryteriów.

Albo trzeba było się legitymować najwyższą średnią w szkole oraz bardzo dobrym zachowaniem, albo trzeba było być szczególnie utalentowanym w pewnej dziedzinie, a w pozostałych posiadać oceny co najmniej dobre - mówi Michał Siek, opolski kurator oświaty. - Chodzi o to, by na stypendium premiera RP mogli też liczyć uczniowie świetni z nauk ścisłych, którzy niekoniecznie przodują w naukach humanistycznych, albo młodzież świetna z historii czy języka polskiego, której matematyka nie jest najmocniejszą stroną. Takie talenty też należy wspierać - argumentuje.

Michał Siek zaznacza, że to rady pedagogiczne szkół decydowały o tym, którego ucznia zgłoszą do programu stypendialnego. - Jedna placówka mogła zgłosić tylko jedną osobę. Dla nas ważne jest to, że każdy z wniosków rozpatrzono pozytywnie - zaznacza Michał Siek.

Jedną ze stypendystek została Justyna Bernat z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie. Może się pochwalić najwyższą średnią w szkole, udziela się jako wolontariuszka.

- Zapisałam się na zajęcia taneczne aby rozwijać swoje zainteresowania. Większość pieniędzy ze stypendium zamierzam jednak odłożyć na przyszłość - mówi.

Z kolei David Boritzka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w poprzednim roku szkolnym zajął pierwsze miejsce w kraju w konkursie logistycznym. - Biorę udział w licznych konkursach, zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących. Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły - przyznaje.

Stypendium premiera RP wynosi 250 zł miesięcznie przez cały rok szkolny. Przy czym rozpatrywanie wniosków przez MEN nie zostało jeszcze zakończone.

Dlatego na początku uroczystości zaznaczono, że 94 uczniów otrzymuje dyplomy, a pieniądze będą im wypłacone w późniejszym terminie.