Świat wstrząśnięty śmiercią Pawła Adamowicza. Zagraniczne media komentują morderstwo prezydenta Gdańska

Prawie wszystkie zagraniczne media informują o śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Dziennikarze i politycy z całego świata są wstrząśnięci. BBC informację o ugodzeniu Adamowicza opublikowało na pierwszej stronie. Śmierć Pawła Adamowicza, która nastąpiła w wyniku odniesionych ran, zszokowała cały świat. O sprawie piszą także m.in. The New York Times, El Pais, The Washington Post, Haaretz.