Światełko do nieba na Rynku. Opolanie pożegnali prezydenta Gdańska

Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się o godzinie 19.30. Przed stolikiem, na którym wystawiono księgę kondolencyjną, ludzie ustawili się w kolejce.

„Żegnaj dobry, ciepłu Człowieku, Obywatelu, ostojo przyjaźni, wyrozumiałości, pomocy, współczucia, „Solidarności” - napisała Wiesława. „Opole zapłakało razem z Gdańskiem” - dodała Ania.

Na opolskim bruku ułożono serce z czerwonych zniczy, które harcerze wypełniali lampionami przyniesionymi przez mieszkańców.

Wśród przybywających z minuty na minutę ludzi (do godziny 20.00 wypełnili oni przestrzeń między kamienicami a ratuszowymi schodami) wolontariusze WOŚP rozdawali serduszka. Jakiś mężczyzna dopytywał ich o puszki, do których chciał wrzucić datek. Ktoś inny zwrócił uwagę, że sprzedawca zniczy miałby tego wieczora niezły utarg, gdyby pojawił się w tym miejscu.

- Chciałem wam podziękować za to, że tu jesteście - mówił do zebranych prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i dodał, że w sobotę był w Gdańsku na pogrzebie Pawła Adamowicza, także w imieniu mieszkańców.

Przypomniał, że w Gdańsku narodziła się „Solidarność”, duma Polaków.

Tydzień temu symbolicznie wartości, z których Polacy są dumni, jak wolność, solidarność i wielkie serce, spotkały się na scenie w Gdańsku, a potem wiemy, co się stało - mówił Wiśniewski i pytał, co takiego dzieje się z Polską, że jedna z najwspanialszych akcji dzielenia się, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jej lider są celem tylu ataków, że w Gdańsku, mieście wolności i Solidarności stało się to, co się stało.