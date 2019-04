Światowy Dzień Zdrowia. Opieka zdrowotna dla wszystkich

Jednym z fundamentalnych celów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że wiele osób, żyjących głównie w krajach Trzeciego Świata, nie może swobodnie korzystać z pomocy wykwalifikowanych medyków. W akcji tej zwraca się również uwagę na problem prywatyzacji służby zdrowia w wielu państwach, których mieszkańcy często muszą wybierać pomiędzy jedzeniem a zdrowiem.

Podstawowe cele WHO

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia odbywa się pod hasłem przewodnim „Opieka zdrowotna dla wszystkich”. Jest to związane z potrzebą zakomunikowania m.in. przywódcom poszczególnych państw, że każdy w równym stopniu zasługuje na profesjonalną pomoc medyczną. Wynika to ze świadomości, że jakość opieki zdrowotnej wpływa nie tylko na poszczególne jednostki, ale również na funkcjonowanie społeczeństwa, a co za tym idzie również – gospodarki.

Jakość usług świadczonych przez służbę zdrowia ma szczególne znaczenie w dobie starzejących się społeczeństw. Idea powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej narodziła się w XIX w. wraz z rozwojem przemysłu i masową przeprowadzką ludzi ze wsi do miast w celu poszukiwania lepszego jutra. Głośną dyskusję o tej koncepcji podjęto ponownie po II wojnie światowej. Wówczas, Tymczasowe Zgromadzenie Doradcze we Francji ogłosiło, że powszechna opieka zdrowotna jest rozwiązaniem, które pozwoliłoby znacznie ograniczyć lęk robotników o swoją przyszłość.

Dlaczego powszechny dostęp do opieki zdrowotnej jest tak ważny?

Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej jest jednym z podstawowych celów WHO. Związane jest to z tym że zdrowie jest bezdyskusyjnie najważniejszą wartością w życiu człowieka. Mimo to według danych WHO co najmniej połowa osób żyjących na świecie nie otrzymuje niezbędnej pomocy medycznej. Dlatego też każde państwo powinno stworzyć system podstawowej opieki zdrowotnej, która dostępna będzie dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć i status majątkowy.

Europejski Korpus Zdrowia

W myśl stworzenia systemu powszechnej opieki zdrowotnej Unia Europejska stworzyła Europejski Korpus Zdrowia, którego celem jest szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych np. epidemiach. Jednym z powodów stworzenia takiej organizacji jest potrzeba wypracowania skutecznych mechanizmów ochrony ludności. Jest to szczególnie istotne w kontekście kryzysów zdrowotnych z ostatnich lat np. epidemii gorączki krwotocznej w Afryce Zachodniej. W ramach Europejskiego Korpusu Zdrowia tworzone są zespoły, które są w gotowości, by w razie kryzysu pomagać chorym, a jednocześnie ograniczać rozprzestrzenianie się groźnych chorób.

Czym jest podstawowa opieka zdrowotna?

Podstawową opiekę zdrowotną (POZ) w Polsce tworzą lekarze medycyny rodzinnej, a także pielęgniarki i położne środowiskowe. Udzielają oni świadczeń zdrowotnych w gabinetach, poradniach i przychodniach, które znajdują się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Z tego powodu lekarza rodzinnego traktuje jako opiekuna medycznego, który świetnie zna i rozumie nasze potrzeby zdrowotne, udziela nam cennych porad profilaktycznych i alarmuje w przypadku, gdy zauważa zagrożenie zdrowia. Warto mieć świadomość tego, że w większości przypadków medycznych wizyta u lekarza POZ jest wystarczająca, by zdiagnozować i wyleczyć nasz problem zdrowotny. Może to wyeliminować konieczność bezzasadnej konsultacji z lekarzem-specjalistą.

Jak możemy pomóc?

Wiele osób, zupełnie niesłusznie, uważa, że jedynym decydentem w sprawie opieki zdrowotnej jest rząd na czele z resortem zdrowia i jego szefem. Tymczasem każdy z nas może mieć realny wpływ na kształtowanie się polityki zdrowotnej w naszym kraju. Jak można to zrobić?

Wyrażaj głośno swoją opinię i śmiało dziel się z nią osobami decyzyjnymi np. politykami na szczeblu lokalnym. Podziel się swoimi negatywnymi historiami w zakresie opieki zdrowotnej np. w mediach społecznościowych, które mają ogromny zasięg oddziaływania. Bierz udział (w miarę możliwości organizuj) udział w koncertach i marszach w szczytnym celu. Wspomagaj działalność organizacji pozarządowych.

Sprawdź, jakie są domowe sposoby na odporność: