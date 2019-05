Święcenia diakonatu w kościele seminaryjnym w Opolu. Mamy ośmiu nowych diakonów [ZDJĘCIA]

Przystępujący do diakonatu zobowiązali się do pełnienia posługi w duchu pokornej miłości, zachowania wiary w czystym sumieniu i głoszenia jej zgodnie z nauką Kościoła, do zachowania celibatu, pogłębiania ducha modlitwy i postępowania na wzór Chrystusa. Przyrzekli też swojemu ordynariuszowi cześć i posłuszeństwo, wkładając swoje złożone dłonie w ręce ks. biskupa.

- Waszą posługę będziecie wykonywać w Kościele – mówił w kazaniu bp Paweł Stobrawa – który od zawsze powołany jest do służby i miłości. Służyć to dawać siebie braciom i siostrom w Chrystusie z Jego wrażliwością i z poddaniem Jego woli. Dajcie Jezusowi swoje dłonie, swoje serce. Użyczcie mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. Miejcie czyste serce i czyste spojrzenie, a będziecie mieć wielu dobrych przyjaciół. Dawajcie ludziom Chrystusa, a wtedy wszystko inne będzie łatwo rozdawać. Papież Franciszek podczas spotkania z diakonami z całego świata powiedział, że ten, kto głosi Jezusa, jest powołany do służby. A ten, kto służy, głosi też Jezusa.

Po odśpiewaniu litanii do wszystkich świętych (w jej trakcie przystępujący do święceń leżą na posadzce kościoła na znak całkowitego oddania się Bogu) nastąpił akt święceń. Biskup nałożył w milczeniu ręce na głowę każdego z kandydatów (milczenie oznacza, że to sam Bóg dokonuje konsekracji), a następnie odmówił modlitwę święceń.

Tym samym nowymi diakonami dla diecezji opolskiej zostali:

Dawid Halfar z parafii Matki Bożej w Raciborzu;

Marcin Jaśkowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu;

Krzysztof Kurzeja z parafii Wniebowzięcia NMP w Kępnicy;

Łukasz Labusga z parafii śś. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej;

Paweł Leżuch z parafii Trójcy Świętej w Kujawach;

Damian Sklorz z parafii św. Joachima i Anny w Dziewkowicach;

Szymon Supel z parafii MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu;

Kamil Wocka z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu-Wrzoskach.

Już wyświęceni diakoni ubrali – z pomocą swoich proboszczów - stuły i dalmatyki, czyli liturgiczne stroje diakonów.