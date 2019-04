Nikt nigdy nie został świętym od razu, podobnie żaden z wyniesionych na ołtarze nie był bez grzechu. W klasycznym modelu hagiograficznym - opisującym żywoty świętych - następuje bardzo ważny moment nawrócenia. On to właśnie wyznacza nowy etap życia prowadzonego w modlitwie i cnocie, zupełnie przeciwstawnego do grzesznej przeszłości. Zanim więc święci stali się świętymi, potrafili nieźle narozrabiać. Niektórzy nawet pozwalali sobie na chwile słabości również w późniejszych latach. Jakie były największe grzechy wielkich nawróconych?