Święta nakazane. Zobacz, kiedy trzeba iść do kościoła!

Czy dziś trzeba iść do kościoła? Takie pytanie zadaje sobie niejeden katolik przy okazji rozmaitych świąt w trakcie roku liturgicznego. Czy 3 maja trzeba iść na mszę? Czy w Popielec musimy iść do kościoła? To tylko niektóre dni, które budzą liczne wątpliwości wiernych. By ułatwić sprawę, przygotowaliśmy dla was zestawienie wszystkich dni, w które katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. To tak zwane święta nakazane, w które, oprócz udziału w liturgii, wierni powinni także powstrzymać się od pracy. W jakie dni zatem należy iść do kościoła? Sprawdźcie!