Świetliki zagrają w Opolu. Koncert w Sali Kameralnej NCPP

Świetliki to zespół o profilu słowno-muzycznym, założony przez Marcina Świetlickiego i członków zespołu TRUPA WERTERA UTRATA w 1992 roku w Krakowie.

Ideą, która przyświecała założeniu formacji, było stworzenie atrakcyjnej artystycznie formy prezentacji wierszy pana Marcina. Stworzenie "nowej", piosenkowej formy, gdzie muzyka nie jest bezpłciowym, mdłym podkładem do beznamiętnej recytacji ale oddaje lub kontrapunktuje sensy i napięcia wierszy było artystycznym celem powstającego zespołu.

Prawie wszystkie teksty są jego autorstwa. Współliderami zespołu są Grzegorz Dyduch i właśnie Świetlicki.

Członkowie zespołu

- Marcin Świetlicki (od 1992 do dziś) - głos

- Grzegorz Dyduch (od 1992 do dziś) - gitara basowa, kontrabas, gitara

- Marek Piotrowicz (od 1992 do dziś) - perkusja

- Tomasz Radziszewski (od 1992 do dziś) - gitara

- Zuzanna Iwańska (od 2011 do dziś) - altówka

- Michał Wandzilak (od 2012) - klawisze

Początek koncertu o godz. 20.00.

Bilety: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu koncertu).