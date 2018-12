Święty Mikołaj, Batman, Superman, Spiderman i Bob Parr zjechali na linie wprost na oddział pediatryczny w USK w Opolu

Niespodziankę małym pacjentom przygotowali członkowie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego SaR Poland.

Najtrudniejsze było zdobycie odpowiednich strojów - przyznał Jakub Ochnio, ratownik jaskinikowy, który dziś wcielił się w postać Batmana.

Przygotowania do zjazdu z dachu szpitala trwały godzinę. Maluchy z pediatrii czekały na to wydarzenie z nosami przyklejonymi do szyby.

Każdy mały pacjent dostał od świętego Mikołaja ogromną czekoladę, a wspólnym zdjęciom nie było końca.

To świetny pomysł - chwaliła mama 2,5-letniej Mai. - Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, czekają na Mikołaja i to wspaniałe, że pobyt w szpitalu nie pozbawił ich tej przyjemności.

- To było bardzo radosne spotkanie, a to czego tym dzieciom potrzeba najbardziej - oprócz skutecznego leczenia - to śmiech i radość. Radosne dziecko szybciej zdrowieje - podkreśliła Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, rzecznik praw pacjenta w USK.

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego SaR Poland to działająca od 2012 roku ochotnicza jednostka szkolona do prowadzenia działań ratowniczo-poszukiwawczych w jaskiniach, terenie górskim, skalistym, budynkach oraz wszystkich miejscach, gdzie konieczna jest znajomość technik dostępu linowego.

Kadrę stanowią ludzie z wieloletnim stażem w działalności górskiej, alpinizmu przemysłowego, speleologii i ratownictwa medycznego. Współpracują z jednostkami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.