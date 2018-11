Sylwester w Opolu 2018/2019. Perfect zagra na miejskiej imprezie

Sylwester Opole 2018/2019. Kto zagra

Sylwester pod opolskim amfiteatrem rozpocznie się o godz. 22.00. Zabawę rozkręci opolski DJ One Brother.

O 22.45 na scenie pojawi zespół Perfect. Przed północą prezydent Arkadiusz Wiśniewski złoży mieszkańcom Opola noworoczne życzenia.

Zwieńczeniem wieczoru będzie pokaz sztucznych ogni.

- Wiem, że może to budzić kontrowersje, ale są głosy za i są głosy przeciw. Co roku przy fajerwerkach bawi się kilka tysięcy osób. Wzorem wielu miast możemy przywitać nowy rok pięknymi światłami - mówi prezydent Opola.

Sylwestrowa impreza w Opolu potrwa do godziny 1.00. Po północy do zabawy ponownie zaprosi DJ One Brother.

- Myślę, że Perfect znakomicie rozkołysze opolską publiczność - dodaje Arkadiusz Wiśniewski.

Sylwester Opole 2018/2019. Będą utrudnienia pod amfiteatrem

W związku z imprezą na utrudnienia powinni się przygotować kierowcy.

Ulica Barlickiego będzie zamknięta dla ruchu kołowego od godz. 15.00 w sylwestra do godz. 6.00 w Nowy Rok.