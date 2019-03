Szansa na sukces wraca do TVP. Zwycięzca zaśpiewa na festiwalu Opole 2019

„Szansa na Sukces. Opole 2019”, TVP2, 7 kwietnia, niedziela, godz. 15.15

Szansa na sukces - pierwszy muzyczny talent-show

„Szansa na sukces” to pierwszy muzyczny talent-show w polskiej telewizji. Można było go oglądać w TVP2 w okresie od 1993 do 2012 roku.

Telewizja Polska podjęła decyzje o zakończeniu nadawania tego show po tym, jak z roli prowadzącego cyklu zrezygnował Wojciech Mann.

W „Szansie na sukces” swoją karierę zaczynało wiele gwiazd - przypomina serwis Wirtualne Media.

Dzięki programowi wypromowali się m.in.: