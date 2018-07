Kolor szary w aranżacjach wnętrz, a w szczególności w projektach łazienek, nadal jest mile widziany. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się pozbawiony wyrazu, w rzeczywistości stanowi świetną bazę do kreowania niepowtarzalnych wystrojów. W zależności od doboru detali można uzyskać unikalną stylistykę aranżacji. Co wpływa na popularność szarych płytek?

Nowoczesne i minimalistyczne projekty łazienek wręcz wymagają, aby wykorzystać w nich szary kolor. Wiadomo, że łazienka powinna być przytulna, ponieważ w niej nie tylko przeprowadzamy czynności higieniczne, ale również relaksujemy się, biorąc prysznic lub robiąc sobie aromatyczną kąpiel w wannie, a tymczasem szare płytki mogą wydawać się zimne. Jest to mylne wrażenie, ponieważ szary jest kolorem uniwersalnym i tym samym ponadczasowym, dlatego warto go wykorzystywać w rozmaitych aranżacjach wnętrz. Na dodatek istnieje niezwykle rozpięta gama odcieni szarości – od delikatnych gołębich szarości, po grafitowe. Płytkami można wyłożyć podłogi i ściany. W połączeniu z odpowiednim oświetleniem zyskuje się elegancki i oryginalny efekt, który nigdy nie przestanie być modny.Łazienka cała w szarości stanowi klasykę, jeśli chodzi o nowoczesne aranżacje. Monochromatyczny styl wcale nie wymaga specjalnych zabiegów, aby wydobyć piękno wnętrza, ponieważ wystarczy wybrać płytki do łazienki, które nie będą nieskazitelnie jednolite, lecz inspirowane na przykład barwą i zróżnicowaną fakturą skał wulkanicznych. Płytki stanowiące odwzorowanie naturalnych skał często w świetle delikatnie się mienią tak jak skały zawierające na przykład kwarc. Można je komponować z innymi odcieniami szarości. W przestronnej łazience łatwo wyczarować luksusową aranżację, wstawiając dużą wannę, do której zostaną dobudowane stopnie. Pokrycie podłogi, ścian i obudowy wanny płytkami z imitacji marmuru sprawi, że wnętrze nabierze królewskiego charakteru. Szary kolor znakomicie współgra z wszelkimi metalicznymi kolorami. Srebrne lub złote elementy takie jak wieszaki na ręczniki, klamka oraz wszelkie inne detale są jak najbardziej pożądane. Na szarym tle biała armatura łazienkowa także prezentuje się doskonale. Wnętrze można dodatkowo rozjaśnić, montując duże lustro. Oświetlenie punktowe stworzy w łazience nastrojowy klimat.Jeżeli szary jednak wydaje się zbyt zimnym lub mało wyrazisty kolorem, można go ocieplić, wykorzystując płytki ceramiczne imitujące wzór drewna. Ze względu na uniwersalny charakter szarej barwy nie należy obawiać się łączenia jej z mocnymi kolorami takimi jak żółty, czerwony, pomarańczowy lub fioletowy. Należy wybrać jeden lub najwyżej dwa dodatkowe kolory i wykorzystać je wyłącznie jako drobny akcent.